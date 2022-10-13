AP Dış İlişkiler Komitesi ve Kalkınma Komitesindeki milletvekilleri, oylama yaparak 2022 Sakharov Ödülü için aday sayısını 3'e indirdi.

Adayların İngiltere'den ABD'ye iadesine karar verilen Wikileaks kurucusu Julian Assange, Kolombiya'da iç savaşın sonlandırılması çabaları kapsamında insan hakları ihlallerinin araştırılması için kurulan Hakikat Komisyonu ve "cesur Ukrayna halkı" olduğu açıklandı.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların liderleri, ödülün kime verileceğini 19 Ekim'de kararlaştıracak.

Ödül töreni, 14 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

Sakharov Ödülü geçen yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilmişti.