Bağdat’ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede

Bağdat’ın merkezi Tahrir ve Tayaran Meydanı’nda toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Göstericilerin güvenlik güçlerinin müdahalesine karşı çevre sokaklara doğru yöneldiği görüldü.

Sabah saatlerinde Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 1 Ekim 2019'daki halk gösterilerinin 4'üncü yılında anma gösterisi düzenlenmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk 1 Ekim 2019 yılında yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği gibi nedenlerden dolayı sokaklara çıkarak dönemin hükümetini protesto ederek istifaya zorlamıştı.

Bu gösteriler kısa süre sonra güneydeki vilayetlere de yayılmıştı. Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 300'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.