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Dünya
AA 01.10.2023 17:51

Azerbaycan devlet kurumları, Karabağ'daki Ermeni nüfusa hizmet vermeye başladı

Azerbaycan Devlet Göç Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sağlık kurumları personelinin, Karabağ'daki Hankendi şehrinde Ermeni nüfusa hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

Azerbaycan devlet kurumları, Karabağ'daki Ermeni nüfusa hizmet vermeye başladı
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Hankendi'ye giden Devlet Göç Dairesi çalışanları, entegrasyon sürecine katılmak isteyen bölge sakinlerinin ön kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanları da bölge sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda faaliyet gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan diğer açıklamada da Azerbaycan sağlık kurumlarına bağlı bir ekibin Hankendi'nde faaliyete başladığı bilgisi verildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçleri 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Operasyonla bölgedeki egemenliğini tam sağlayan Azerbaycan, Ermeni nüfusa bulundukları yerleri terk etmeme ve Azerbaycan toplumun parçası olma çağrısı yapmıştı.

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