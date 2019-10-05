Hükümet karşıtı gösterilerin 5. gününde Bağdat'ın Filistin Caddesi'nde güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

Olayda, 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Olaylarda 3 bin 978 kişi yaralandı

Öte yandan Irak İnsan Hakları Komiserliği, gösterilerin başladığı günden bu yana 3 bin 978 kişinin yaralandığını, gözaltına alınan 567 kişiden 355'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: AA