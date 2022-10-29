Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat’ta gaz tankeri patladı: 9 ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tanker patladı. Olay sonucu 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
Irak’ta güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.
Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Etiketler: Irak
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