Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatı için "Karadeniz Girişimi" uygulamasının bir parçası olarak oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediğine işaret edildi.

İngiliz uzmanlar tarafından yönetilen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, söz konusu insani koridorun işleyişini sağlayan Rus gemilerine yönelik "terör eylemleri"yle bağlantılı olarak Rusya'nın karar aldığı bildirilen açıklamada, "Rus tarafı, Karadeniz Girişimi'ne katılan sivil kuru yük gemilerinin güvenliğini garanti edememekte ve bugünden itibaren anlaşmanın uygulanmasını süresiz olarak askıya almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul'da Ukrayna gıdalarının taşınmasını kontrol eden Ortak Koordinasyon Merkezindeki Rus temsilcilere gerekli talimatın verildiği de ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama gelmişti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev’in bugün “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtilmişti.

Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.” ifadeleri kullanılmıştı.