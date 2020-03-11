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Bağdat'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füzeli saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.
Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.
Irak’ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 20:45
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