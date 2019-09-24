Dünya
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı24 Eylül 2019 Salı 00:08 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 00:13
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına havan topuyla saldırı düzenlendiği açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 adet havan topu atıldı.
Saldırı sonrası Yeşil Bölge'de söz konusu Büyükelçiliğe yakın iki askeri kontrol noktasının, araç geçişlerine de kapatıldığı ifade edildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına daha önce de havan topuyla saldırılar düzenlenmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Irak Bağdat hava topu saldırısı ABD büyükelçiliği