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Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesi atıldığı bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.
Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.
Bağdat Havalimanı yakınlarına 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.
Etiketler: katyuşa füzesi Füze saldırısı bağdat havalimanıSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:28
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