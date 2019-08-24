Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "Burkan el-Gadab" operasyonunu komutanlarından Tahir bin Ğarbiyye, başkent Trablus'un güney batısındaki Es-Suvani bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir insansız hava aracının (İHA) sivilleri taşıyan bir aracı vurduğunu söyledi.

Tahir bin Ğarbiyye, "BAE'ye ait İHA'nın bir sivil araca düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü" ifadelerini kullandı.

Wing Loong 2: Sivil yerleşim yerlerini vuruyor

Yerel kaynaklara göre, Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından verilen Wing Loong İHA'sının bugüne kadar düzenlediği saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybetti.

Bu İHA'ların Hafter milisleri tarafından sivil yerleşim alanları ve sivil uçuşların yapıldığı Mitiga Havalimanı'nın vurulmasında kullanıldığı belirtildi.

Hafter Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 4 aydır devam ediyor.

Kaynak: Eanlibya