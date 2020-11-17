Etihad Havayolları şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki uçuşların mart ayında başlayacağını duyurmak için skandal bir reklam filmi hazırladı.

Filmde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden bir sokağın fotoğrafı paylaşıldı, fotoğrafa, "İsrail'in simgelerinden biri" notu düşüldü.

Reklam filminde Yahudilerin Mescid-i Aksa için kullandıkları "İkinci Tapınak" ifadesi de yer aldı.

Tepkilerin ardından firma geri adım atarak, reklam filmini yayından kaldırdı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de ilişkilerinin normalleşmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştı.