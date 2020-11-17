Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 998 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 719'a ulaştı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 389 artarak 1 milyon 998 bin 121 oldu.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 281 artışla 47 bin 719'a ulaştı.
Kıtada, COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 314 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 465, Fas'ta ise 4 bin 850 kişi hayatını kaybetti.
Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 752 bin 269'u buldu. Bu ülkeyi 296 bin 189 vakayla Fas ve 111 bin 9 vakayla Mısır izledi.
Afrika'da COVID-19'a yakalanan 1 milyon 680 bin 971 kişi iyileşti.
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