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Dünya
AA 13.02.2024 11:26

BAE'nin sembol binası Burc Halife'ye Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne (WBS) katılacak olması nedeniyle, Dubai’deki Burc Halife'ye Türk Bayrağı yansıtıldı.

Resmi ziyarette bulunmak üzere BAE'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai kentinde düzenlenen "Dünya Hükümetler Zirvesi"ne katılacak.

Erdoğan'ın zirveye katılımı üzerine Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdeleni ve BAE'nin sembol binası Burc Halife'ye Türk bayrağı yansıtıldı.

Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla dün başladı.

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Zirve, 14 Şubat'a kadar sürecek.

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Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Recep Tayyip Erdoğan
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