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Dünya
İHA 13.02.2024 11:01

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’nin New York kentindeki bir metroda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’nin New York kentindeki Bronx'taki bir metroda iki grup arasında kavga çıktı.

Metro, Mount Eden Ave istasyonuna yanaştığında bir kişi silahını çıkararak ateş açtı, 6 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

New York Polis Departmanından (NYPD) Michael M. Kemper'in yaptığı açıklamaya göre, hastanelere kaldırılan 6 kişiden biri hayatını kaybettiğini belirtti.

Kember, saldırının rastgele gerçekleştirilmediğini, iki grup arasında kavga çıkması üzerine başladığını, vurulanlardan bazılarının kavganın taraflarından olduğunu, bazılarının ise kavgayla ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın peşine düştü. Bilgisi olan herkesin polis departmanına ulaşması istendi.

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