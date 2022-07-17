Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE’den Hindistan’a giden yolcu uçağı Pakistan’a acil iniş yaptı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Hint hava yolu şirketi Indigo'ya ait Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden Hindistan’ın Haydarabad kentine giden uçak, teknik sorun sebebiyle Pakistan’ın Karaçi şehrine iniş yaptı.
Indigo Havayollarından yapılan açıklamada, içerisinde yaklaşık 180 yolcu bulunan 6E-1406 sefer sayılı uçağın pilotun teknik bir sorun tespit etmesinin ardından Karaçi’ye yönlendirildiği duyuruldu.
Açıklamada, gerekli prosedürlerin takip edildiği ve tedbir olarak uçağın Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, hava yolu şirketi, yolcuların alınması için Karaçi’ye yeni bir uçak gönderdi. Arızalı uçağın tamiri ise sürüyor.
Bu, 2 hafta içerisinde Hint hava yolu şirketlerine ait Karaçi’ye inen ikinci uçak oldu.
Spice Jet Havayollarına ait Yeni Delhi'den Dubai’ye giden yolcu uçağı, yakıt sızıntısı şüphesiyle 5 Temmuz’da Karaçi’ye iniş yapmıştı.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Hindistan Pakistan Dubai
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