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Dünya
AA 16.04.2024 14:20

BAE'de şiddetli yağış: Uçak seferleri iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

BAE'de şiddetli yağış: Uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.

BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi.

Öte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.

Ülkedeki emniyet ve yerel idarelerin teyakkuzda olduğu, yağışların salı günü öğlene kadar süreceği aktarıldı.

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