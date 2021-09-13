BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, hükümetin özel sektörde istihdam edilen çalışanlara ilişkin yeni bir karar aldığı belirtildi.

Buna göre gelecek 5 yıl içinde aşamalı şekilde uygulamaya konulacak kararın, şirketlerdeki nitelikli çalışanların en az yüzde 10'unun BAE vatandaşı olması şartını içerdiği kaydedildi.

Kararın uygulamaya konulduğu ilk yılda BAE'li çalışan sayısının yüzde 2 olmasının hedeflendiği, hükümetin 2026'ya kadar bu oranın yüzde 10'a ulaşmasını temenni ettiği aktarıldı.

50 milyar dolarlık 50 stratejik ticari proje

Abu Dabi yönetimi, 5 Eylül'de ekonomik kalkınma için 9 yıl süreli 150 milyar dolarlık 50 stratejik ticari projenin hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip BAE'de, 7 milyon 800 bin yabancı işçi bulunuyor.