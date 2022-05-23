Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir restorandaki patlama nedeniyle 2 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.
Reuters'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki bir restoranda gaz tüpünün patlaması sonucu iki kişi öldü, 120 kişi yaralandı.
Deniz kıyısına yakın bir bölge olan Khaldiya'da yer alan restorandaki patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Polis, çok sayıda dükkanın hasar gördüğünü ve dört binanın boşaltıldığını bildirdi.
Etiketler: Son Dakika Birleşik Arap Emirlikleri BAE
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