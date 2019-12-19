Küresel araştırma şirketi Gallup'un son anketine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği, azil sürecinin başlaması ile arttı. Cumhuriyetçiler arasında Trump'a olan destek yüzde 89'u buluyor.

Amerikan halkı, Trump'ın azledilmesi konusunda da görüş ayrılığı yaşıyor.

Ankete katılanların yüzde 51'i Trump'ın azledilmesine karşı çıkarken, yüzde 46'ı ise azledilmesi gerektiğini düşünüyor.

Ankete göre, Trump'a olan destek azil sürecinin başlaması ile 6 puan artarak yüzde 45'e yükseldi.

"Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum"

Temsilciler Meclisi'nde kendisinin azli için ortaya atılan iki maddenin onaylanıp Senato'ya gönderilmesi sırasında Michigan'da seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum. Gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi? Bu ülke daha önce olduğundan çok daha iyi durumda. Hiçbir yanlış yapmadık. Cumhuriyetçiler arasında daha önce hiç olmadığı kadar destek alıyoruz" ifadesini kullandı.

Azil maddeleri oylanacak 3'üncü başkan

Trump, eski ABD başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak 3'üncü başkan olacak.

Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilmesi durumunda, süreç Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddiaları eylül ayında basına yansımış ve Demokratlar söz konusu iddialar üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı.

Kaynak: AA