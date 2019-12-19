ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde "görevi kötüye kullanma" ve "Kongre'nin çalışmasını engelleme" ithamlarıyla suçlandı.

Şimdi gözler mahkeme görevini üstlenecek Senato'da.

Mahkemeye, Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts başkanlık edecek. Jüri görevini Senato üyeleri, savcılık görevini ise Temsilciler Meclisi'nin belirleyeceği isimler üstlenecek.

Tanıklar konusu tartışmalı

Cumhuriyetçiler ile Demokratların anlaşamadığı konulardan biri tanıklar.

Bir tanığın ifadeye çağrılabilmesi için çoğunluğun oyu gerekiyor. Demokratlar, bazı Beyaz Saray görevlilerinin dinlenmesini istiyor. Ancak çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell bu talebi reddetti.

Senatörler tanıklara sorularını yazılı olarak sorabilecekler. Bu kural, tartışma ortamının önüne geçme amacı taşıyor. Kurallar gereği, tanıklar gizli şahitlik yapabilecekleri gibi video kaydı ile de ifade verebilecekler.

Davanın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

1999'da Bill Clinton'ın yargılanmasının nasıl olacağını ve ne kadar süreceğini Senato Çoğunluk Lideri Trent Lott ve Demokrat Lider Tom Daschle birlikte belirlemişti.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluk gerekiyor

100 sandalyeli Senato'da Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Bu da 67 senatörün Trump aleyhine oy kullanması anlamına geliyor.

Demokratlar 45 sandalyeye sahip, 2 de bağımsız senatör bulunuyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'da Trump'ın suçlu bulunup azledilmesi mümkün görünmüyor.

Kaynak: TRT Haber