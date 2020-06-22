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Azez'de bombalı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Suriye Milli Ordusu (SMO) aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Suriye topraklarında yer alan Azez'in kırsalındaki kamplar bölgesinde, SMO aracına yerleştirilen bomba patladı.
Patlamada araç kullanılamaz hale gelirken 1 kişi yaralandı.
Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Etiketler: suriye azez Suriye Milli Ordusu patlayıcıSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 03:08
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