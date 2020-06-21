Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da COVID-19 karantinasını aşmak isteyenler 8 polisi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'nın Göttingen kentinde COVID-19 vakaları nedeniyle karantinaya alınan apartmanın sakinleri ile polisler arasında çıkan olaylarda 8 polis yaralandı.
Polisin yaptığı açıklamada, 700 kişinin yaşadığı apartmanın çevresinin metal bariyerlerle kapatıldığı, karantinayı aşmak isteyen bina sakinlerinin polis memurlarına saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, şişe, taş ve metal çubuklarla yapılan saldırı sonucu 8 polis memurunun yaralandığı, üç polis iş göremez raporu aldığı ifade edildi.
Yüksek katlı binada 19 ila 37 metrekare büyüklüğündeki dairelerde kalabalık ailelerin yaşadığı, 120 kişide COVID-19'a rastlandığı belirtilmişti.
Bina çevresinde yaklaşık 300 polis görevlendirilmiş, olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Etiketler: almanya koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:07
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