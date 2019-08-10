Azez ilçe merkezindeki Yetimler Camii yakınındaki bir süpermarketin önüne park edilen bomba yüklü motosiklet, uzaktan kumandayla patlatıldı.

Halkın bayram alışverişi yapmak için markete gittiği sırada düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Bomba yüklü motosikleti bölgeye getirdiği iddia edilen bir kişi, halk tarafından linç edilmek istendi.

Saldırıyı YPG/PYD terör örgütünün düzenlemiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Haber: Bülent Çulçuoğlu