Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Mehmetçik Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet ile ailelere gıda ve hijyen ürünleri içeren yardım paketleri dağıttı.

Çocuklara kendi elleriyle bayramlık kıyafetlerini giydiren Türk askeri, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına tek tek giderek gıda ve hijyen ürünlerini içeren kolileri bıraktı.

Ailelerin bayramlarını kutlayan Türk askeri, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kosova halkının yanında olacağını söyledi.

Türk askerleri tarafından yardım paketi ve torununa bayramlık kıyafet verildiğini belirten Besa Krasniçi isimli vatandaş, Mehmetçiğin 20 yıldan bu yana destekçileri olduğunu vurguladı.

Türk askeri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Krasniçi, "Allah Türkiye Cumhuriyeti'ni başımızdan eksik etmesin" dedi.

Kaynak: DHA