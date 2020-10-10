Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1991-94 yıllarındaki savaşta gazi olan Azerbaycanlılar, çatışmaların yeniden başladığı 27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'daki cephede bulunuyor.

Sayıları 200 civarında olan gaziler, Fuzuli, Ağdem, Terter ve Goranboy'daki cephelere gidip askerlere eşlik ediyor.

3 torun sahibi ve 60 yaşındaki Fezai Esedov, Bakü'deki evinden kalkıp Karabağ'a gelen gazilerden biri.

Gaziler cephe hatlarında

Çatışma hattına yakın bir konumda bulunan Berde kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Esedov, yeniden cepheye gelişini şöyle anlattı:

"Gaziler bir birlik olarak ön cephede çatışmak için cumhurbaşkanlığa başvurdu. Ancak bizlere olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine münferit olarak cephelere gitmeye karar verdik. Arkadaşlarımız, Fuzuli, Ağdem, Terter ve Goranboy cephesindeki askerlere yardım ediyor. Cephede bulunan gazilerimizin sayısı 200 civarında."

Mayıs 1992'de Karabağ'ın şu anda işgal altında olan Şuşe kentinde Ermenistanlı silahlı gruplarla girdiği çatışmalarda yaralandığını anlatan Esedov, "Daha sonra herhangi bir çatışmaya katılamadım ama 30 yıldır işgal edilen topraklarımızı kurtarmayı hayal ediyordum." dedi.

Gazi Esedov, 1990'lı yıllara kıyasla Azerbaycan devleti, ordusu ve milletin birliğini daha önce böyle görmediğini, herkesin tek bir yumruk olduğunu aktardı.

Ermenistan ile daimi bir ateşkesin mümkün olmadığını, bunun için de tek bir şartın mevcut olduğunu söyleyen Esedov, "Ermenilerin işgal altındaki Karabağ'dan tamamen çıkması gerektiğini " vurguladı.

Azerbaycan'ın durumunun 1990'lı yıllara kıyasla çok farklı olduğunu belirten Esedov, "O dönem ne bizim öyle bir başkomutanımız vardı ne de milli profesyonel bir ordu. İş ve gücümüzü bırakıp kendimiz orduya katılmıştık. kendi paramızla silah, erzak ve mühimmat alıyorduk. 20 bin şehit verdik. Komutanlık ve milli ordumuzun iyi durumda olmamasından kaynaklı topraklarımızı kaybettik. Elbette bunları Ermeniler bizden almadı. Bunu herkes de biliyor başka ülkelerin parmağı işin içinde vardı. Ancak şu anda durum tamamen farklı."

"Bize verdikleri moral ve destek çok önemlidir."

Türk devleti ve halkının moral ve desteğinin önemine de değinen Esedov, "Gaziler adına Türk halkı ve devletine teşekkürlerimizi bildiriyorum. Bize verdikleri moral ve destek çok önemlidir." dedi.

Sadık Guliyev de 27 yıl arada sonra yeniden cepheye giden ve Azerbaycan ordusuna destek veren bir başka gazi.

Guliyev, Karabağlı olmamasına rağmen Bakü'den gelip topraklarını kurtarmak için cephe hattında diğer gazi arkadaşları gibi genç askerlere moral veriyor.

Guliyev, "Karabağ'ın Ağdere-Kelbecer arasında bir bölgede yaralandım ve gazi oldum. 27 yıl yeniden savaşmayı bekledim. Çünkü kaybettiğimiz yerlerin yeniden kurtarılmasını hep hayal ettim." dedi.

Gazi Guliyev, cephede olmalarının genç askerlere ciddi bir moral kaynağı olduğunu söyledi.