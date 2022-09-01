Laçın 1992’de işgal edildi, 2020 yılındaki mutabakat sonrası tahliye edilmesi gerekiyordu, ancak süreç uzadı.

Azerbaycan'ın uyarıları sertleştirmesi sonrası 26 Ağustos’ta yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfus ve Rus askeri unsurlar şehri terk etti.

Laçın, 30 yıl geçmesine rağmen 1992'de yaşanan işgalin izlerini taşıyor.

Şehirde bazı binalar ayakta olsa da çok sayıda atıl ve harabeye dönüşen yerleşim alanı bulunuyor.

Azerbaycan güvenlik güçleri şehirde devriye nöbetleri tutuyor.

Mayın tarama faaliyetleri de sürüyor

Stratejik tepelere konuşlandırılan askerler olası saldırılara karşı güvenliği sağlıyor.

Mayın arama uzmanı askerler de tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililer bölgede tespit edilen mayınların sayısını ve üretim tarihini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Son iki hafta içerisinde Laçın bölgesinde yürütülen mayın arama işleri neticesinde 1300’den fazla mayın tespit edilmiştir, bu mayınların da 2021’de yani vatan savaşı sonrası Ermenistan tarafından üretildiği görülmüştür." açıklamasını yaptı.

Tahliye sırasında ortaya çıkan tahribat da tespit edildi

Bölgeye giden gazeteciler Zabuh ve Sus köylerini de görüntüledi.

Köy etrafındaki ormanlık alanlar, Ermenilerin köyü terk etmeden önce çıkardıkları yangınların izlerini taşıyor.

10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen güzergahta artık Azerbaycan askerleri bulunuyor.