Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'ın Kelbecer'deki araçlarına Ermeni askerler tarafından ateş açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Kelbecer istikametinde yol çalışması gerçekleştiren Azerbaycan ordusuna ait araçlara ateş açtığı bilgisini verdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilere yol yapımı gerçekleştiren araçların Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden ateş altına alındığını duyurdu.
Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.
Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı bilgisi verildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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