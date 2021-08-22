Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'ın Füzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşu yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli kentinde inşa edilen yeni havalimanına test uçuşu gerçekleştirildi.
Azerbaycan Havayollarından yapılan açıklamaya göre, ATR 42-500 tipi yolcu uçağı inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indi.
Uçağa "Aerodata AD-FIS-112" tipli uçuş denetim sistemi kurulduğu, test uçuş ve inişlerinin devam edeceği aktarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusu, 27 yıl işgal altında bulunan Füzuli kentini 17 Ekim 2020'de kurtarmıştı.
Füzuli havalimanının temeli 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Hava Yolu
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