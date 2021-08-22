Azerbaycan Havayollarından yapılan açıklamaya göre, ATR 42-500 tipi yolcu uçağı inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indi.

Uçağa "Aerodata AD-FIS-112" tipli uçuş denetim sistemi kurulduğu, test uçuş ve inişlerinin devam edeceği aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan ordusu, 27 yıl işgal altında bulunan Füzuli kentini 17 Ekim 2020'de kurtarmıştı.

Füzuli havalimanının temeli 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.