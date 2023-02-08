Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 13 kamyondan oluşan konvoyun Bakü'den hareket ettiği duyuruldu.

Konvoyda, 260 çadır, 300 yatak, 2 büyük jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çift çorap, 350 masa, bin sandalye ve 5 bin havlu bulunduğu kaydedildi.