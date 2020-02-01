Azerbaycan'dan tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür
Haber Giriş:
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycanlıların da kargo uçağı ile Çin'den tahliye edilmesi nedeniyle teşekkür etti.
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradeleri ve iki ülke arasındaki kardeşlik ruhuna uygun olarak, Çin'in Wuhan kentinden kendi vatandaşlarının da tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu bağlamda, kardeş Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin en açık örneklerinden biridir" sözlerine yer verildi.
Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları, 2 hafta Türkiye'de karantina altında tutulduktan sonra ülkelerine dönecek.
Etiketler: Azerbaycan Türkiye'ye teşekkür kargo uçağı tahliye koronavirüsSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 19:33
Yükleniyor lütfen bekleyiniz