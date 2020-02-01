Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradeleri ve iki ülke arasındaki kardeşlik ruhuna uygun olarak, Çin'in Wuhan kentinden kendi vatandaşlarının da tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, kardeş Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin en açık örneklerinden biridir" sözlerine yer verildi.

Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları, 2 hafta Türkiye'de karantina altında tutulduktan sonra ülkelerine dönecek.