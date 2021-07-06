Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan- Ermenistan sınır hattında tansiyon düşmüyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı sınırda çatışma yaşandığını iddia etti ve "yaralı askerler var" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise açıklamayı yalanladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Göyçe gölü yakınlarında bulunan birlikler ile Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Açıklamada çatışma sonucu iki Azerbaycan askeri ile bir Ermeni askerin yaralandığı iddia edildi.
Azerbaycan'dan yalanlama
Azerbaycan Savunma Bakanlığından cevap gecikmedi. Ermenistan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.
Ayrıca, Azerbaycan ordusunca herhangi bir ateş açılmadığı ve yaralı askerlerin de bulunmadığı açıklandı.
Açıklamada, bir çatışma yaşanmış ise bunun Ermenistan askerleri arasında olabileceği belirtildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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