Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Göyçe gölü yakınlarında bulunan birlikler ile Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Açıklamada çatışma sonucu iki Azerbaycan askeri ile bir Ermeni askerin yaralandığı iddia edildi.

Azerbaycan'dan yalanlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığından cevap gecikmedi. Ermenistan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Ayrıca, Azerbaycan ordusunca herhangi bir ateş açılmadığı ve yaralı askerlerin de bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada, bir çatışma yaşanmış ise bunun Ermenistan askerleri arasında olabileceği belirtildi.