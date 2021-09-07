Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da yüz yüze eğitim başlıyor
Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, ilkokullarda 22 Eylül, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise 29 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.
Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, düzenlediği basın toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin bilgiler verdi.
COVID-19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır ülkede eğitimin uzaktan yapıldığını hatırlatan Emrullayev, uzun aradan sonra eğitimin geleneksel biçimine dönülmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.
İlkokullar 22 Eylül'de başlıyor
Emrullayev, ilkokul öğrencilerinin 22 Eylül, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 29 Eylül'de yeni eğitim dönemine başlayacağını belirtti.
Üniversitelerde de yüz yüze eğitimin 29 Eylül'de başlayacağını bildiren Emrullayev, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının virüse karşı aşı yaptırmak zorunda olduğunu kaydetti.
Etiketler: Azerbaycan Koronavirüs Yüz Yüze Eğitim Eğitim
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