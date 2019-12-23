Bağımsızlığın kazanılmasının ardından beşincisi düzenlenen yerel seçimlerde Azerbaycanlılar, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Oy verme işleminin yerel saatle 08.00'de başladığı seçimlerde 41 bin 462 aday, bin 606 belediyenin 15 bin 156 meclis üyeliği için yarışıyor.

4 milyon 972 bin seçmenin oy kullanacağı seçimde, oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Azerbaycan yasaları gereği, yerel seçimlerde önce meclis üyeleri belirleniyor, daha sonra bu üyeler kendi aralarından belediye başkanını seçiyor.

Kaynak: AA