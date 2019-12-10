Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri satan çok sayıda dükkanın bulunduğu ticaret merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına, 1 amfibi uçak, 3 helikopter ve 250'den fazla itfaiyeci katıldı.

Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi verilmezken, dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA