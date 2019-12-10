Dünya
Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın10 Aralık 2019 Salı 11:06 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 14:17
Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.
[Grafik: TRT Haber]
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri satan çok sayıda dükkanın bulunduğu ticaret merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına, 1 amfibi uçak, 3 helikopter ve 250'den fazla itfaiyeci katıldı.
Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi verilmezken, dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Azerbaycan Bakü hırdalan yangın