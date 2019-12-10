Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti'nde devriye gezen trafik polisleri, kaygan yol ve aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybeden sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

Sürücüyü kontrol etmek isteyen trafik polisi, kendi aracından inerek şüpheli araca yaklaştı. Aracın aniden ilerlemesiyle birlikte sürücü kapısını açan trafik polisi hareket halindeki aracın içerisine atladı.

Sürücü ile boğuşmaya başlayan trafik polisi bir süre sonra aracı durdurmayı başardı. Yapılan işlemler sırasında 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, sürücüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Kaynak: İHA