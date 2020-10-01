Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan'da hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA ]
Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarla birlikte hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 55'e yükseldi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivil daha yaşamını yitirdi.
Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.
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