Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivil daha yaşamını yitirdi.

Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.