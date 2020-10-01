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Ermenistan hedefleri gece boyunca vuruldu
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı askeri harekatı gece boyu sürdürdü.
Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu atışları düzenlediği bildirildi.
Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı aracı imha ettiklerini duyurmuştu.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 10:29
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