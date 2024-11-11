Azerbaycan'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı başladı

Konferansın açılışına COP28 Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed al-Jaber, COP29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell katıldı.

Etkinlikte, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Jaber COP dönem başkanlığını Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev'e devretti.

Jaber, burada yaptığı konuşmada, küresel yenilenebilir enerjide bu yıl 500 gigavat ilave kapasite eklendiğini ve üretimde rekor kırılmasının beklendiğini söyledi.

55 şirketin petrol ve doğal gazda karbonsuzlaşma tüzüğüne katıldığını anlatan Jaber, bu şirketlerin 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiklerini aktardı.

Hindistan, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle birlikte Petrol ve Gaz Karbonsuzlaştırma Sözleşmesi'nin (OGDC) küresel üretimin yüzde 44'ünü kapsadığını kaydeden Jaber, "Bu, bugüne kadar karbonsuzlaştırma konusundaki en anlamlı ve kapsamlı özel sektör ortaklığıdır. Bu çok önemli girişime daha fazla şirketin katılmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Jaber, iklim konusunda ilerlemede finansman konusunun kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Kamu ve özel tüm kaynaklara, finansmanın daha ulaşılabilir ve uygun maliyetli olması konusunda çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

COP29'un başarılı olacağından şüphe duymadığının altını çizen Jaber, "Birlikte, yeşil bir dünya için dayanışma içinde hareket edelim. İşbirliğine ve ortaklığa odaklanalım. Dünyaya birleşme kararlılığımız olduğunu gösterelim." diye konuştu.

"Bu rakamlar büyük gelebilir ancak eylemsizliğin maliyetiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir"

COP29 Başkanı Babayev, COP29'un hazırlık sürecinde çok sayıda çalışma yaptıklarını ve ülkelerin iklim konusunda yaşadığı sorunları tespit etmek için ziyaretlerde bulunduklarına söyledi.

İklim konusunda atılacak somut adımlar için ortak bir sayısallaştırılmış iklim finansmanı hedefine ulaşılması gerektiğini vurgulayan Babayev, "Bu, sorunun ölçeği ve aciliyeti açısından etkili ve yeterli olmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini ele almalıdır." dedi.

Babayev, iklim konusunda trilyonlarca dolara ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını ancak bu finansman seviyesine nasıl erişileceği noktasında fikir ayrılıklarının bulunduğunu ifade etti.

COP29'da finansman konusunda önemli görüşmeler yapılacağını belirten Babayev, şöyle konuştu:

"Bu müzakereler karmaşık ve zor olacak. Politik ve finansal kısıtlamaları anlıyoruz. Ancak iki noktaya değinmeme izin verin. Birincisi, bu rakamlar büyük gelebilir ancak eylemsizliğin maliyetiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir. Bu yatırım karşılığını verir. İkincisi, hepimiz birlikteyiz. Hiçbir şey güvenlik üzerinde bundan daha büyük bir etkiye sahip değildir."

Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamında karbon ticaretindeki engellerin ortadan kaldırılması hususunun da önem taşıdığına işaret eden Babayev, "Alıcılar ve satıcıları verimli bir şekilde eşleştirerek, bu tür piyasaların endeksleri uygulama maliyetini yılda 250 milyar dolar azaltabiliriz. Her doların önemli olduğu bir dünyada, bu olmazsa olmazdır." dedi.

"Bakü'de, yeni bir küresel iklim finansmanı hedefi üzerinde anlaşmalıyız"

UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, COP29 için sağlanan koşullar nedeniyle Azerbaycan'a teşekkür etti.

Stiell, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden örnekler vererek, UNFCCC müzakere sürecinin, şiddetli iklim krizini ele alındığı ve tarafların pratik adımlar atma konusunda birbirini sorumlu tutabileceği tek platform olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin neden olduğu krizlerle ortak mücadelenin önemine değinen Stiell, bu krizin dünyadaki her bireyi bir şekilde etkilediğine dikkati çekti.

Stiell, şunları kaydetti:

"Bakü'de, yeni bir küresel iklim finansmanı hedefi üzerinde anlaşmalıyız. Dünya ülkelerinin en az 3'te 2'si emisyonları hızla azaltmayı göze alamıyorsa, o zaman her ülke acımasız bir bedel öder. Ülkeler tedarik zincirlerine dayanıklılık inşa edemezse, tüm küresel ekonomi çöker. Hiçbir ülke bağışık değildir. O halde, iklim finansmanının bir hayır kurumu olduğu fikrini bir kenara bırakalım. İddialı bir yeni iklim finansmanı hedefi, en büyük ve en zengin olanlar da dahil olmak üzere, her ülkenin kendi çıkarınadır. Ancak sadece bir hedef üzerinde anlaşmak yeterli değil. Küresel finans sistemini reform etmek için daha çok çalışmalıyız."

Konferans yarın Liderler Zirvesi'yle devam edecek

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29 kapsamında yarın ve 13 Kasım'da yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) düzenlenecek.

Kayıt yaptıranların sayısının 67 bini geçtiği COP29'a Türkiye, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla uzman ve akademisyenlerin yer aldığı heyetle üst düzey katılım sağlayacak.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda düzenlenen konferans 22 Kasım'a kadar sürecek.