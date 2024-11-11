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Dünya
AA 11.11.2024 11:36

Yunanistan ana muhalefetindeki SYRIZA'dan 4 milletvekili istifa etti

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) 4 milletvekili istifa etti.

Yunanistan ana muhalefetindeki SYRIZA'dan 4 milletvekili istifa etti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, SYRIZA'dan 4 milletvekilinin parti lideri Stefanos Kaselakis ile anlaşmazlıkları yüzünden istifa etmesiyle İttifakın parlamentodaki sandalye sayısı 31'e düştü.

SYRIZA, toplam 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda 156 milletvekili ile temsil edilen iktidar partisi Yeni Demokrasiden sonra 35 milletvekiliyle ana muhalefet partisiydi.

Mecliste 31 sandalyeye sahip olan PASOK ise sandalye sayısı açısından üçüncü partiydi. İstifaların ardından PASOK ile SYRIZA'nın milletvekili sayısı eşitlendi.

Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde parlamentoda 47 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan SYRIZA'nın meclisteki sandalye sayısı 2023'te 11 milletvekilinin partiden istifa etmesi sonucu 36'ya düşmüştü.

Temmuz'da ise 1 milletvekilinin SYRIZA'dan ihraç edilmesiyle bu sayı 35'e gerilemişti.

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