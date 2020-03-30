Haber Giriş: Kaynak: İHA
Azerbaycan’da 64 kişide daha koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Azerbaycan'da, 64 kişide daha koronavirüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı 273'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 64 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 11 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.
Tedavi altına alınan hastalardan üçünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 273’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 30 bine yakın kişiye koronavirüs testi yapıldı.
Etiketler: Azerbaycan koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:21
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