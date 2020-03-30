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Angola’da COVID-19 kaynaklı ilk ölümler görüldü
[Fotoğraf: AA]
Angola’da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ilk can kayıpları yaşandı.
Sağlık Bakanı Silvia Lutukuta, yaklaşık iki hafta önce Portekiz’den dönen iki Angola vatandaşının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Lutukuta, 37 ve 59 yaşlarındaki hastaların hastanede tedavi altında olmasına rağmen virüse yenik düştüğünü söyledi.
Şimdiye kadar 7 vakanın görülüğü ülkede binden fazla kişi karantinada tutuluyor.
Etiketler: Angola covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:18
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