Amerika Birleşik Devletleri bir yandan salgınla boğuşuyor, diğer yandan da yağma olaylarının yaşanmasından endişe ediyor.

Salgından en çok etkilenen New York'un Manhattan bölgesindeki ünlü mağazalar önlem aldı.

Yağma ve hırsızlık olaylarına karşı vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

Geçen hafta sokağa inen Ulusal Muhafız Ordusu'nun bu tip olaylara karşı devreye girdiği belirtiliyor.

Yağma olayları sık yaşanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik kesintisi, kasırga ve sel gibi durumlarda sık sık yağma olayları yaşanıyor.

1977'de New York'ta elektrik kesintisinin ardından büyük yağma ve talan olayları yaşanmış;

Son olarak Florida'da 2017 yılında etkili olan Irma kasırgasının ardından mağazalar yağmalanmıştı.

Olayları yatıştırmak için asker devreye girmişti.

Amerikan yönetimi koronavirüsü durdurma konusunda çaresiz.

Sağlık sistemi alarm vermeye başladı. New York'ta yaklaşık 60 bin vaka tespit edildi. Can kaybı ise bine dayandı.

Ünlü Central Park'ta solunum yoğun bakım ünitesi olarak hizmet verecek 68 yataklı saha hastanesi kuruluyor.

Trump geri adım attı

Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nden Doktor Antony Fauci, salgın nedeniyle 100 bin ila 200 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs ile Mücadele Gücü'nün son tespitlerini değerlendirdi. Trump koronavirüs önlemlerinin süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Çin'den ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemesi de ulaşmaya başladı.

Beyaz Saray, Çin'den 20 uçağın daha geleceğini duyurdu.

