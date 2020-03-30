Haber Giriş: Kaynak: AA
AB'den Batı Balkanlara acil mali destek yardımı
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euroluk acil mali destek verileceğini duyurdu.
AB Komisyonu, Batı Balkanlarda, maske, gözlük, önlük, solunum cihazı ve laboratuvar malzemeleri gibi acil ihtiyaçların karşılanması için yardım edileceğini açıkladı.
Açıklamada, AB'nin, kamu sağlık sistemlerinin desteklenmesi için Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya 4'er milyon euro, Bosna Hersek'e 7 milyon euro, Karadağ'a 3 milyon euro, Kosova'ya 5 milyon euro, Sırbistan'a 15 milyon euro hızlı mali yardım sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, AB'nin koruyucu kişisel ekipmanların ortak biçimde satın alınması girişimine Batı Balkan ülkelerinin de dahil edildiği kaydedildi.
Etiketler: avrupa Balkan koronavirüs yardımSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:44
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