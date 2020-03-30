AB Komisyonu, Batı Balkanlarda, maske, gözlük, önlük, solunum cihazı ve laboratuvar malzemeleri gibi acil ihtiyaçların karşılanması için yardım edileceğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin, kamu sağlık sistemlerinin desteklenmesi için Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya 4'er milyon euro, Bosna Hersek'e 7 milyon euro, Karadağ'a 3 milyon euro, Kosova'ya 5 milyon euro, Sırbistan'a 15 milyon euro hızlı mali yardım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin koruyucu kişisel ekipmanların ortak biçimde satın alınması girişimine Batı Balkan ülkelerinin de dahil edildiği kaydedildi.