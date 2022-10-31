Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan ve Ermenistan'dan anlaşma kararı
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.
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