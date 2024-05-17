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Dünya
AA 17.05.2024 11:38

Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanları Cenevre'de bir araya geldi

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanları Cenevre'de bir araya geldi

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Gafarova'nın Parlamentolararası Birlik (PAB) 7. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Organizasyon Komitesi Toplantısı nedeniyle Cenevre'de olduğu belirtildi.

Gafarova ve Simonyan'ın söz konusu toplantı kapsamında dün bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerine parlamentolarının destek verebileceği konuların değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların parlamento düzeyinde diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştığı, görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

Gafarova ve Simonyan, PAB'ın girişimi ve arabuluculuğu ile 22 Mart'ta da Cenevre'de bir araya gelmişti.

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