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Dünya
AA 16.05.2024 06:11

Azerbaycan ve Ermenistan, iade edilecek 4 köyle ilgili protokol imzaladı

Azerbaycan ve Ermenistan, Gazah ili yönündeki sınır hattının Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığının 1976 tarihli topoğrafik haritasına uygun belirlenmesi hususunda protokol imzaladı.

Azerbaycan ve Ermenistan, iade edilecek 4 köyle ilgili protokol imzaladı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 9'uncu toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraflar Gazah bölgesindeki sınır hattının koordinatlarının belirlenmesi hususunu görüştü.

Taraflar, Ermenistan'ın iade edeceği Azerbaycan'a ait 4 köyle Ermenistan köyleri arasındaki sınır hattının koordinatlarının Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığı'nın 1976 tarihli topoğrafik haritasına uygun belirlenmesi hususunda anlaştı.

Açıklamaya göre taraflar, mutabık kaldıkları hususlara ilişkin protokole imza attı.

Komisyonların bir önceki toplantısında Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etmeyi kabul etmişti.

İki ülkenin uzman grupları sınırda jeodezik ölçümlere başlamış ve Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirilmişti.

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