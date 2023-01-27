Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen saldırı ile ilgili TRT Haber'e açıklama yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade, @trthaber’de saldırıya dair açıklama yapıyor. https://t.co/vZB9InY8cD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2023

Hacızade'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

27 Ocak tarihinde bir silahlı bir kişi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'daki Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bir güvenlik amiri katledilmiş, iki kişi de yaralanmıştır. Bu saldırıyı kınıyoruz ve İran tarafından bu saldırıyı hayata geçirenlerin, azmettiricilerin kısa sürede belirlenerek açıklama yapılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda vurgulamak istiyoruz, İran'ın büyükelçiliğimize yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşı önlem alması gerekiyordu. Bu saldırıyı tahmin etmesi gerekiyordu. Maalesef bu hayata geçirilmedi. Güvenlik amirinin katledilmesi ile sonuçlanan saldırının araştırılması yapılıyor.

Büyükelçilik tahliye edilecek

Azerbaycan tarafı olarak Büyükelçiliğimizin güvenliğinin tesis edilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Büyükelçilik çalışanlarının Azerbaycan'a tahliyesi hayata geçiriliyor. Bu saldırının mesuliyetinin İran tarafında olduğunu düşünüyoruz.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Bununla ilgili Türkiye tarafına Azerbaycan'ın yanında olduğu için bir kez daha teşekkürümüzü sunuyoruz.

Son aylarda İran medyasında, İran dairelerinde anti Azerbaycan kampanyası yürütülüyor. Bu kampanyanın bu saldırılara sebep verdiğini düşünüyoruz. Bu tahribatlar, medyada Azerbaycan aleyhine makaleler ve kampanyalar Azerbaycan-İran ilişkilerine çok menfi tesir ediyor. Azerbaycan aleyhine İran'da kampanya yürütülmesine karşı İran tarafının tedbirler alması gerekmektedir.

Olay

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini şehit ettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaralandığı belirtilmişti.