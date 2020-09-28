Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından bu yana Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusundan 22 tank ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi.

550'den fazla düşman askeri öldü, çok sayıda asker yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi.

Ermenistan ordusunun hava tabur komutanı öldürüldü

Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi.

"Ermenistan kayıpları gizliyor"

Açıklamada, "Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor." denildi.