Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.

Farklı bölgelerde 10 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar denenecek.

Tatbikatta yaklaşık 500 tank ve zırhlı araç, 300 füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter yer alıyor.

Tatbikat, 15 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA