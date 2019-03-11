Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) yapılan açıklamaya göre Bahreyn'den Moskova'ya uçan, Ural Hava Yollarına ait Airbus A321 yolcu uçağı yerel saatle 14:56'da Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Uçak, kaptanın uçakta bomba bulunmasından şüphelenmesi sonucu acil iniş gerçekleştirdi. Havalimanının tüm acil durum ve kurtarma hizmetleri alarma geçti ve hazır duruma getirildi. Uçakta mürettebat dahil 225 kişi bulunuyordu. Kaptan, yolcuların tahliyesi konusunda karar aldı." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili ek bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA